Vittoria del Condor Monserrato nel posticipo della seconda giornata di ritorno del Girone B del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. I monserratini si impongono nello scontro diretto per il secondo posto contro Su Stampu Assemini per 94-60. Avvio equilibrato, con gli ospiti che chiudono avanti il primo quarto (17-18 al 10’). Reazione dei padroni di casa nella seconda frazione, che passano a condurre prima dell’intervallo (45-37). Condor che non abbassa l’intensità e allunga il divario nella terza frazione (68-47 al 30’) per poi gestire nel finale. Miglior realizzatore della gara è Orrù, del Condor, con 23 punti. Il settimo successo stagionale vale al quintetto allenato da Pilia il secondo posto solitario alle spalle della capolista Carloforte.

Tempo di recuperi, invece, in Serie B Femminile. Nel recupero della sesta di andata vince in trasferta, sul campo del Nulvi, il San Salvatore Selargius, per 44-87. Selargine che allungano nel punteggio sin dal primo quarto (6-23 al 10’) per poi gestire prima dell’intervallo (28-44 al 20’). Nuovo allungo al rientro dal riposo lungo (32-64) e negli ultimi 10’. Miglior realizzatrice è Lapa, del San Salvatore, con 21 punti.

