È la Mistral Capoterra a conquistare il titolo Open maschile Silver, competizione organizzata dal settore pallacanestro Msp. Con l'assegnazione di quest’ultimo titolo si sono ufficialmente conclusi i campionati 2022/2023 di basket organizzati dal Movimento sportivo popolare Sardegna.

Nell’ultima gara, giocata ieri sera a Monserrato, la Mistral fa “saltare” il fattore campo imponendosi con il punteggio di 67-75 sul parquet del Condor. La squadra guidata da Simone Floris ha avuto la meglio nella terza gara della serie, trascinata dal "trentello" messo a referto da Dennis Veter, migliore realizzatore dell'incontro. «Desidero ringraziare le due squadre per aver reso la finale una giornata di grande festa, non solo in campo ma anche sugli spalti (stracolmi di pubblico rumoroso, ma corretto)», commenta Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro Msp Sardegna. «Ahimè non sempre correttezza, sportività e fairplay si vedono sui campi di pallacanestro. Grazie anche a tutti i dirigenti, allenatori e spettatori che hanno reso le partite più entusiasmanti». Qualche giorno fa si era concluso anche il campionato Open Maschile Gold, con il successo della Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga.

Condor Monserrato – Mistral Capoterra 67-75

Condor: Pau S. 3, Murenu 8, Tocco 11, Mura 2, Pau A. 17, Melis 1, Perria 2, Manis, Sarritzu, Murgia, Serra 6, De Marzo 17, Lecis. Allenatore Capobianco.

Mistral: Anedda 2, Cappai 18, Trovato 3, Cao, Pala 4, Serreli, Lampis, Moro, Capelli, Deplano 4, Medda, Veter 30, Picci 14. Allenatore Floris.

Arbitri: Manca, Lippi e Comella.

Parziali: 19-32; 17-17; 12-15; 19-11.

© Riproduzione riservata