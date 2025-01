Perde ma non sfigura. La Sardegna Marmi Cagliari inizia il suo 2025 con una sconfitta in casa della Pol. Galli San Giovanni Valdarno (75-59 il risultato finale), dopo aver comunque fatto di tutto per tenere il passo di una delle grandi favorite per la vittoria della Serie A2 Femminile di basket.

Il ko (quinto in stagione) fa sfumare definitivamente le chance di aggancio a quel quarto posto al termine del girone d'andata che avrebbe significato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Poco male: i 16 punti conquistati al giro di boa lasciano tranquilla la Virtus, che nella seconda metà di stagione cercherà di mettere in cascina i pochi successi punti che mancano per blindare la salvezza.

La gara. Scombussolata da un viaggio sofferto verso la Toscana (l'inizio del match è stato posticipato di 20 minuti per permettere alle biancoblù di effettuare il riscaldamento, dopo l'arrivo in ritardo al palazzetto), la Sardegna Marmi ha faticato in difesa nei primi minuti, incappando subito in un break negativo di 8-0. El Habbab (a tratti implacabile nel primo tempo) ha scosso le compagne dal torpore realizzando i primi punti, poi Naczk ha ricucito fino al -3 mettendo in allarme le toscane, comunque capaci di riprendere prontamente l'inerzia al 10' (19-11).

Nel secondo quarto la squadra di casa ha dato l'impressione di poter scappare via sul +10 a firma Ferreira, ma le cagliaritane - guidate ancora da El Habbab - hanno replicato a stretto giro di posta con un parziale di 5-0. La rimonta, però, è rimasta un'illusione: le triple segnate a ripetizione di Degiovanni, Policari e Rossini hanno infatti permesso a Valdarno di piazzare un terribile break di 14-0 che è valso anche il +21. La solita El Habbab ha reso meno amaro il passivo già al 20' (42-27), poi la Sardegna Marmi ha proseguito l'opera al rientro in campo, accorciando il gap fino al -11 con un canestro di Valtcheva. Le toscane non si sono scomposte, e con i canestri firmati da Stroscio e Rossini hanno riprovato a prendere il largo, ma il "buzzer beater" di Valtcheva sulla sirena del terzo quarto ha tenuto la contesa aperta. Almeno fino ai primi minuti dell'ultimo periodo, quando un nuovo parziale di 6-0 è valso l'allungo definitivo della Pol. Galli, capace di prendere il largo regalandosi un finale di pura gestione.

S. Giovanni Valdarno-Virtus Cagliari 75-59

Galli S. Giovanni Valdarno: Degiovanni 20, Rossini 11, Policari 6, Conde 4, De Cassan, Rinaldi, Lazzaro ne, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 8, Ferreira 7, Amatori 9. Allenatore Garcia

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 8, Peric 6, Valtcheva 6, Trozzola 13, El Habbab 21, Vargiu, Gallus, Casasola ne, Pellegrini Bettoli 3, Anedda 2. Allenatore Staico

Parziali: 19-11; 42-27; 60-47

