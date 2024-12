Vittoria d'oro per la Nuova Icom Selargius, che nel 9° turno della Serie A2 Femminile sbanca il parquet delle Foxes Giussano e si lascia alle spalle le secche della zona playout (62-56).

In un delicato scontro diretto salvezza, la squadra di Maslarinos ha dominato il match per oltre 25 minuti, salvo poi rallentare improvvisamente nel finale. Un calo che, però, non ha pregiudicato il risultato positivo, ottenuto grazie all'ottima vena offensiva della capitana Silvia Ceccarelli, a segno con 21 punti e 5/7 dall'arco. Bene anche Lea Favre (doppia-doppia da 18 personali e 10 rimbalzi) e Francesca Mura, autrice di alcuni canestri decisivi nel finale che hanno permesso di rispedire al mittente l'assalto avversario.

La gara. Le selargine partono con le marce alte e piazzano subito un parziale di 8-0. Giussano prova faticosamente a entrare nel match con Diotti e Bernardi, ma alla prima sirena il vantaggio della Nuova Icom è già solido (23-11). Il quintetto di Maslarinos lavora bene nelle due metà campo e prova a scavare il solco già al 20’ toccando anche il +15 con Favre.

Al rientro in campo la gara non cambia: è sempre il San Salvatore a condurre le danze e ad allungare ulteriormente fino al +22. Un dominio che porta Ceccarelli e compagne ad alzare troppo presto le mani dal manubrio: nell’ultima frazione, infatti, Giussano riduce il gap fino a credere nella clamorosa rimonta grazie al -3 siglato da Zanetti a 4 minuti dalla sirena. Nonostante il calo, però, la Nuova Icom riesce a recuperare la lucidità, e nel finale respinge l’assalto con due canestri importantissimi di Mura.

Per il tecnico greco Maslarinos è il secondo successo su tre gare alla guida del San Salvatore.



Basket Giussano-San S. Selargius 56-62

Foxes Giussano: Reani 6, Diotti 12, Lussignoli 4, Bernardi 12, Szajtauer 2, Ramon 6, Petronio, Colico 2, Zanetti 9, Crippa 3, Fossati ne, Pirozzi. Allenatore Diotti

Nuova Icom Selargius: Mura 10, Berrad 3, Favre 18, Thiam 6, Ceccarelli 21, Madeddu 2, Ingenito 2, Pinna, Valenti ne, Corongiu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 11-23; 20-32; 35-53

© Riproduzione riservata