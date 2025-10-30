Tre vittorie di fila, primo posto in classifica e una fiducia in continua crescita. La Nuova Icom San Salvatore Selargius vola sulle ali dell’entusiasmo e sabato (ore 18, PalaVienna) proverà a calare il poker nel match contro l’Autocenter Arese Basket Foxes, valido per la quinta giornata del girone A di Serie A2 Femminile.

Le giallonere di coach Vasilis Maslarinos hanno iniziato la stagione con passo deciso, mostrando una solidità e una chimica di squadra già notevoli. Merito anche del buon inserimento delle due nuove straniere, Sidney Erikstrup e Angela Juhasz, che si sono integrate rapidamente nel gruppo. La pivot ungherese è stata la protagonista dell’ultimo successo contro Moncalieri, firmando una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi.

«Sono molto felice per come stiamo giocando - racconta Juhasz - stiamo crescendo partita dopo partita e si percepisce una bella sintonia tra tutte noi. C’è grande energia e la cosa più importante è che ognuna contribuisce in modo concreto».

Arrivata in estate, la lunga magiara si è calata con naturalezza nella nuova realtà: «Le compagne e lo staff mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. C’è un ambiente positivo e tanto sostegno reciproco: questo mi dà fiducia e mi permette di divertirmi ogni volta che scendo in campo».

Il prossimo ostacolo sarà rappresentato da Giussano, formazione giovane ma ben strutturata, capace finora di conquistare due vittorie (su Milano ed Empoli) e di cedere solo contro Costa Masnaga e Torino. Attenzione in particolare alla lunga Beatrice Olajide e all’ala bulgara Ivana Nikolova, principali terminali offensivi del gruppo guidato da coach Roberto Sacchi.

«Sarà una gara tosta - ammette Juhasz - ma se manterremo concentrazione e disciplina, soprattutto in difesa, potremo giocarcela fino in fondo. Dobbiamo restare unite e costanti per tutti i quaranta minuti».

