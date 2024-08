Novità e conferme nello staff tecnico della Nuova Icom San Salvatore per il campionato di Serie A2 Femminile 2024/25.

Ad affiancare il campo allenatore Jonata Chimenti nelle vesti di assistant coach sarà una new entry: Nicola Massa, allenatore classe 1977 che nelle ultime 4 stagioni ha guidato il Genneruxi tra Serie D e Under 19 d’Eccellenza. Nel suo passato ci sono anche numerose esperienze nel settore femminile, tra Astro (assistant coach in A2 e capo allenatore in B regionale) e Spirito Sportivo. Tra il 2016 e il 2017, inoltre, è stato assistente di Marco Sassaro sulla panchina dell’Accademia Basket Sestu, con cui ha conquistato la promozione in Serie B maschile.

Nelle vesti di preparatore atletico, il San Salvatore potrà contare su un ritorno: quello di Daniele Desogus, che già per diverse stagioni, negli ultimi anni, ha curato la preparazione del team giallonero. Laureato Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport all' Università di Roma, negli anni Desogus è stato preparatore atletico in diversi sport di squadra (Nazionale e Serie A1 maschile e femminile di Hockey Prato, Serie A2 Futsal a Sestu, tra le altre).

Fanno parte del club ormai da tanti anni, infine, i componenti dello staff medico: l’ortopedico Marco Sanna e il fisioterapista Christian Sanna.

