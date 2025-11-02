Ancora un pomeriggio amaro per la Klass Sennori, travolta ad Angri con il punteggio di 102-77. Per la formazione romangina è il quinto ko consecutivo in Serie B Interregionale: un avvio di stagione tutto in salita che la lascia ancora ferma al palo in fondo alla classifica.

I ragazzi di Gabriele Piras hanno provato a reggere l’urto solo nei minuti iniziali, ma i campani hanno imposto subito un ritmo insostenibile, toccando la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto e allungando progressivamente fino al +25 dell’intervallo lungo. A complicare le cose anche la serata storta di Hubalek, in campo per soli 14 minuti e mai incisivo al tiro (0/10 complessivo).

Nella ripresa non cambia la musica: Martinez continua a colpire con regolarità, ben supportato da Bonanni e Milojevic, mentre la Klass non riesce mai a ritrovare fluidità offensiva. Con il margine ormai ampio, Angri gestisce con tranquillità fino alla sirena finale, chiudendo una gara a senso unico.

Angri-Sennori 102-77

Angri Pallacanestro: Triassi 14, Borciu 5, Morano, Zuasnabal 9, Granata 2, Peluso 9, Martinez 31, Montella, Donati ne, Bonanni 15, Milojevic 15, De Prisco 2. Allenatore Chiavazzo

Klass Sennori: Pisano, Cordedda 14, Puggioni 19, Nwokoye 16, Merella 16, Cabras 6, Tola 3, Pisano, Hubalek 3, Biolchini. Allenatore Piras

Parziali: 27-16; 53-28; 82-50

