Il campionato di Serie C Unica è pronto a vivere il suo penultimo turno d'andata della regular season. Dopo aver incassato la prima battuta d'arresto stagionale a Sennori, la capolista Ferrini Delogu Legnami prova a voltar pagina in casa del Cus Sassari (domani, ore 18.30). Contro una squadra in difficoltà in termini di risultati (una sola vittoria fin qui), la squadra allenata da Daniele Cocco e Nicola Elia punterà come sempre sui "totem" Samoggia, Graviano e Pedrazzini.

Altre tre le gare in programma nel pomeriggio: sfida importante per le zone centrali della classifica al Palasport "Sciamain" di Calasetta, dove Il Veliero di coach Danilo Magiera prova a correggere il suo andamento, fin qui, a corrente alternata, nella sfida interna contro la Manitech Elmas (palla a due alle 18).

Non può fallire la Torres, che al Palasport Luca Simula di Sassari riceve il fanalino di coda Astro (17.30) con l'obiettivo di consolidare la sua terza piazza in classifica.

A chiudere il programma del sabato (ore 20) c'è l'Innovyou Sennori di Jiri Hubalek (decisivo nel successo sulla Ferrini con 28 punti a referto): gli uomini di Piras sono pronti a ribadire le loro ambizioni di vertice nella gara in programma a Sassari contro la Dinamo Academy Alghero. Nell'unica gara in programma domenica (17.30) l'Olimpia Cagliari co-capolista (ma con una gara in più disputata rispetto alla Ferrini) cercherà di proseguire la sua corsa al vertice, ma dovrà guardarsi dagli assalti di un Sant'Orsola Sassari in crescita.

Turno di riposo, infine, per l'Antonianum.

