La Confelici Cagliari non si ferma. Quarta vittoria consecutiva per i granata, che a Monte Mixi superando anche la Stella Ebk Roma (63-58 il finale) e conquistano due punti fondamentali per il conteggio degli scontri diretti in vista della prossima Poule Gold della Serie B Interregionale di basket. Contro una formazione a forte vocazione difensiva ha fatto la differenza il grande carattere mostrato dai cagliaritani, capaci di volare sul +19 nel terzo quarto per poi difendersi con le unghie e con i denti dall'assalto finale della compagine capitolina.

Nelle ultime due giornate della regular season, pressoché ininfluenti ai fini della seconda fase, coach Manca potrà permettersi di allungare le rotazioni e di dosare gli sforzi in vista della fase cruciale nella corsa ai playoff.

La gara. Partenza aggressiva per i granata, che trovano subito feeling in attacco e piazzano un break immediato di 8-2 con le triple di Maresca e Giordano. A lungo andare, però, anche la Stella Ebk entra in partita, e chiude la prima frazione con un 6-0 che ripristina la parità a quota 13.

Nel secondo quarto la Confelici accelera: Manca e Picciau hanno buon impatto in uscita dalla panchina, e dalla loro energia scaturisce un nuovo 8-2 che vale il primo allungo. Gli ospiti provano a rimediare con una difesa a zona, che però Giordano buca dall'arco per il 24-17. La Stella Ebk risponde sfruttando i numerosi vantaggi nel pitturato, ma a metà partita l'inerzia è granata sul +10 (32-22).

Al rientro in campo la squadra granata si fa ancora preferire: la difesa tiene, mentre in attacco le circolazioni fluide favoriscono numerosi tiri aperti sfruttati da Potì e Giordano, protagonisti della fuga fino al +19. A un passo dal baratro, il quintetto di Finelli trova le risorse per reagire, e nell'ultimo quarto ci riprova rientrando fino al -4. La Confelici, però, non si spaventa, e negli ultimi possessi blinda la vittoria con i tiri liberi di Giordano e Locci.

Esperia-Stella Ebk 63-58

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu 2, D’Elia ne, Giordano 15, Potì 13, Villani ne, Thiam 17, Picciau, Locci 1, Maresca 13, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Stella Ebk Roma: Forconi 15, Dudik, Agbara 2, Quarone 3, Fanti 7, Nikolic 10, Ntsourou 2, Doumbia, Lumena 10, Diomede 9. Allenatore Finelli

Parziali: 13-13; 32-22; 51-35

