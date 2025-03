L'ottavo turno di ritorno della Serie C Unica di basket maschile segna il 18esimo successo stagionale per l'Innovyou Sennori, che mantiene l'imbattibilità superando a domicilio anche la Dinamo B con il risultato finale di 88-78. Dopo un avvio sofferto, i romangini hanno innestato le marce alte già a partire dal secondo periodo e sono poi riusciti a blindare la vittoria nel finale con i canestri di Werlich e Spano.

Successo a Sassari (ma ben più sofferto) per la vice capolista Olimpia, che al PalaSimula deve sudarsi i due punti all'overtime sul campo della Torres (92-91). Decisivo un tiro libero realizzato da D'Elia a 4 secondi dalla sirena. Dopo un avvio positivo per la squadra di Carlini, l'Olimpia recupera terreno e impatta a quota 83 con una bomba dello stesso D'Elia a 3 secondi dal termine dell'ultimo periodo. I 5 minuti supplementari sorridono ugualmente ai "Pumas", vittoriosi nonostante la super prestazione del giovane Enrico Casu, autore di ben 36 punti.

Nello scontro diretto tra terze, Il Veliero Calasetta piega la Pisano Arredamenti Quartu al PalAversano (77-58) dopo un match sempre condotto nel punteggio: decisivi Russo (16 punti) e Mpeck (15), mentre dall'altra parte non è bastato Pedrazzini (14).

Prosegue il momento positivo del Sant'Orsola di coach Porcu, che sbanca a sorpresa il parquet di Alghero per 87-71 guidata da Bertolini e Pisano (41 punti in coppia). Crolla a Sassari, infine, la Sirius Nuoro, travolta dal Cus per 90-65 nonostante i 20 personali dell'argentino Mariani.



Torres-Olimpia 91-92 d1ts

Sef Torres: Trucchetti 24, S. Casu 6, Raffo 4, Angius 11, Tanda, Giordo ne, M. Piredda 7, S. Piredda ne, Panai 3, E. Casu 36, Pazzola ne. Allenatore Carlini

Olimpia Cagliari: Tocco 13, Di Ciaula 7, Chessa 2, Serra 5, Corsi 13, Palazzi 6, D'Elia 31, Scanu 6, Terrosu 9. Allenatore Zucca

Parziali: 22-15; 41-38; 66-60; 83-83

Coral-Sant'Orsola 71-87

Coral Alghero: Cesaraccio 2, Monte 3, Tilloca 2, Sahud 21, Fumanti 6, Musso 15, Manunza 2, Ibba, Cherchi 12, China ne, Busi 4, Simula 4. Allenatore Longano0

Tavoni Sassari: Bergdolt 6, Vargiu 4, Manca, Bertolini 21, Cuccu ne, Fara 5, Cugia, Usai 10, Scanu Manunta 10, Cipriano ne, Gueye 11, Pisano 20. Allenatore Porcu

Parziali: 13-22; 28-47; 44-66

Calasetta-Ferrini 77-58

Il Veliero Calasetta: Amadori, Russo 16, S. Zucca 6, Graaf 12, Amoruso 12, Rombi ne, Salis 11, Penoni, Mattana 5, Mpeck 15. Allenatore Frisolone

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 3, Pedrazzini 14, Graviano 6, Murru ne, Saba 6, Fois 12, Fancello 4, Dessì ne, Salone 13. Allenatore Fioretto

Parziali: 19-14; 37-32; 51-46

Cus Sassari-Nuoro 90-65

Cus Sassari: Onali 3, Dongu, Porcheddu 12, Chessa 7, Ruiu 2, Spanu 28, Cecchini 18, Piras 8, Idini 7, Canu, Gaio, Demartis 5. Allenatore Sassu

Sirius Nuoro: Doglio 10, Mariani 20, Seddone ne, Canu 11, Radakovic 7, Zidda, Spina, E. Puddu 1, Loddo 1, Ballore ne, Cecchin 4, Assui 11. Allenatore D. Puddu

Parziali: 29-24; 45-37; 73-49

Dinamo B-Sennori 78-88

Dinamo Sassari B: Macciocu 5, Meschini 9, Marongiu 2, Denti 10, Giua 11, Patrick, Pitirra 6, Motroni 5, Brau, Pompianu 2, De Rosas 10, Cubeddu 18. Allenatore Mura

Innovyou Sennori: Cordedda 6, Puggioni 17, Spano 20, Cabras 4, Werlich 21, Marreu 3, Tola ne, Pisano 5, S. Piras 2, Hubalek 10, Cabras, Fiesoli ne. Allenatore G. Piras

Parziali: 25-16; 36-40; 52-64

Classifica: Sennori 36, Olimpia Cagliari 26, Calasetta 24, Ferrini 22, Nuoro 18, Coral 16, Torres 14, Sant'Orsola 12, Antonianum 10, Cus Sassari 10, Dinamo B 2.

