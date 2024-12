Chiude il girone dì andata della A1 di basket in carrozzina. In casa la Dinamo Lab che domani riceve a Sorso (15.30) il Treviso, formazione che ha due punti in meno dei sassaresi.

Treviso propone il peggior attacco del campionato con appena 43 punti segnati.

Sara Revuelta, nazionale spagnola in forza alla Dinamo Lab, osserva: “Magari il nostro campionato è più forte e con più squadre, ma in quello italiano non c'è mai una partita scontata”.

Laureata in fisica, ha accettato l'esperienza a Sassari: “Coach Foden mi aveva detto che questa squadra e questa terra sono speciali ed è proprio vero”.

L'altra formazione sarda, l'Asinara Waves Porto Torres è invece di scena a Bergamo contro il fanalino di coda Montello. Se i portotorresi vincono e Cantù perde, chiudono l'andata addirittura al secondo posto.

