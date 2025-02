Ultimo turno prima della sosta dedicata alla Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina, in programma il prossimo weeken a Porto Torres.

Tra le capolista, turno certamente non semplice proprio per l’Asinara Waves E-Ambiente Porto Torres, di scena sabato alle ore 15 al PalaCastrum di Giulianova contro la Deco Amicacci Abruzzo, che nonostante abbia deluso in campionato (è sesta) è formazione di buon livello, come testimonia l’accesso ai Quarti di Champions Cup. La formazione portotorrese intende vincere non solo per rimanere in vetta ma anche per attingere entusiasmo in vista della Coppa Italia.

Gioca invece in casa la Dinamo Lab che ospita una delle capolista, il S. Stefano Kos Group, alle 15.30 sul parquet di Sorso. La formazione sasarese è praticamente tagliata fuori dai playoff scudetto, ma vuole onorare una stagione sfortunata. I marchigiani arrivano invece dalla vittoria nel derby contro Amicacci Giulianova.

