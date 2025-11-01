Sabato agrodolce per il basket femminile sardo di Serie A2: delle tre isolane in campo, festeggia soltanto la Nuova Icom Selargius, mentre restano a mani vuote Cus Cagliari e Sardegna Marmi.

Selargius vola ancora. Le giallonere non si fermano più e, davanti al pubblico del PalaVienna, centrano la quarta vittoria consecutiva battendo Giussano 68-57. Gara combattuta per tre quarti, poi nell’ultima frazione la squadra di coach Maslarinos ha piazzato l’allungo decisivo con un parziale da 20-6. Ancora protagonista la pivot ungherese Angela Juhasz, dominante nel pitturato con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.

Tabellino: Mura 8, Berrad 7, Erikstrup 16, Ceccarelli 2, Juhasz 23, D’Angelo 10, Ingenito 2, Pinna, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic ne, Porcu ne. All. Maslarinos.

Cus, occasione persa. Non basta il ritorno di Granzotto per cambiare l’inerzia della stagione del Cus Cagliari, che incassa la quarta sconfitta in cinque gare: al PalaCus finisce 54-63 per Vicenza, al primo successo dell’anno. Partenza shock per le universitarie (7-0 iniziale e -16 dopo dieci minuti), poi una reazione guidata da Bovenzi e Piedel, ma senza riuscire a rimettere in equilibrio il match.

Tabellino: Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 3, Peric 13, Gagliano 4, Poddighe ne, Caldaro 2, Lai ne, Cassai, Salvemme 2, Spiga ne, Corso ne. All. Xaxa.

Sardegna Marmi in blackout offensivo. Ancora una serata da dimenticare per la squadra di Fabrizio Staico, travolta a Moncalieri 59-36 dopo un primo tempo da appena tre canestri su azione e il 17% al tiro complessivo. Dopo un discreto avvio (+2 al 10’), le biancoblù si sono spente nel secondo quarto (parziale 17-5), subendo poi l’allungo definitivo nella ripresa.

Tabellino: Naczk 10, Zieniewska 2, El Habbab 10, Corda, Pellegrini 2, Deidda ne, Gallus, Pasolini, Mattera 5, Tykha 4, Anedda 3. All. Staico.

