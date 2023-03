Dopo una settimana di stop a causa delle finali di Coppa Italia di categoria, riparte il girone Sud di A/2 Femminile nel quale sono impegnate San Salvatore Selargius e Cus Cagliari.

San Salvatore. Le selargine, dopo la sosta per la Coppa Italia, ripartono, domani pomeriggio, dalla sfida contro Umbertide. Un appuntamento importante per le ragazze allenate da Simone Righi, che cercheranno di interrompere la serie negativa che ha caratterizzato la prima parte del girone di ritorno (5 sconfitte nelle ultime 6 partite) e conquistare punti utili in chiave playoff. «La sosta è arrivata nel momento giusto – sostiene Marta Granzotto, tra le leader della formazione di coach Righi – ci siamo allenate bene per due settimane, cercando di recuperare energie e, soprattutto, fiducia. Ci auguriamo di poter ritrovare subito il nostro equilibrio in campo». Umbertide, sesta in classifica con 22 punti (2 in più rispetto al San Salvatore), è reduce dall’importante successo su Battipaglia. Palla a due domani, alle 15.30, al PalaVienna di Selargius.

Cus Cagliari. Le due vittorie prima della pausa hanno dato la carica alle cagliaritane, rientrate nei binari di un treno diretto all’obiettivo salvezza. Dopo i successi contro Stella Azzurra in casa e Panthers Roseto in trasferta, le universitarie sono pronte ad affrontare il Palagiaccio P.F. Firenze domani, alle 17, al palaCus di Sa Duchessa. Il momento del Cus è analizzato da Eugenia Caldaro, una delle veterane della squadra di coach Xaxa: «Contro Roseto – commenta - è stata una bella vittoria perché ha definitivamente riaperto la corsa alla salvezza. Ci ha permesso infatti di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Sabato sarà una partita importante come lo sarà ogni prossima partita e Firenze è un’ottima squadra». Il Palagiaccio, quinto in classifica, è un avversario difficile, con un roster profondo. All’andata era finita 61-50 a favore delle toscane.

