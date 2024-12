Il Basketball City Camp torna anche in versione natalizia e raddoppia: dal 27 al 30 dicembre, i campi dell’Ex Comparto 8 di Monserrato e della rinnovata Palestra Astro di via Talete a Cagliari saranno teatro di una nuova full immersion nel mondo della palla a spicchi, dedicata ai giovani cestisti nati tra il 2007 e il 2015.

A guidarli nelle varie sedute d’allenamento sarà un coach d’eccezione come Adam Filippi, allenatore specialista (in gergo tecnico “player development coach”) di grande fama, capace di conquistare tre anelli Nba con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant.



Organizzato dal Comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane e dal direttore tecnico Antonello Manca, il camp offrirà ai suoi allievi tre formule diverse per i quattro giorni di allenamenti: la prima dalle 9 alle 13 dedicata al miglioramento tecnico, la seconda sullo sviluppo delle skills individuali (dalle 16 alle 17.45), la terza, invece, destinata a sedute collettive, sempre sotto la guida di Filippi.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di sfondare in breve tempo il muro dei 100 iscritti.

