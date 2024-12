Il derby pre natalizio di Serie A2 Femminile sorride alla Sardegna Marmi Cagliari. Al PalaRestivo, le biancoblù superano per 59-49 la Nuova Icom Selargius e riscattano le ultime due battute d'arresto contro Empoli e La Spezia.

Decisivi i 20 punti di Mounia El Habbab, per nulla "tenera" di fronte alla sua ex squadra, mentre in casa giallonera non è bastata la solida prestazione della playmaker Samira Berrad (18 punti). Ottima, inoltre, la difesa delle cagliaritane sulle due principali bocche da fuoco del San Salvatore, Ceccarelli e Favre, limitate rispettivamente a 10 e 4 punti con percentuali precarie dal campo.

Il successo consente alla Virtus di consolidare la sua posizione nel vivo della zona playoff, mentre il San Salvatore rallenta dopo le 4 vittorie ottenute nei precedenti 5 turni.

La gara. La sfida parte su ritmi piuttosto alti, a tratti anche convulsi: El Habbab inaugura le danze per la segnando tutti i primi 11 punti della sua squadra ma la Nuova Icom, dopo una breve fase di assestamento, risponde colpo su colpo affidandosi Berrad. L’equilibrio la fa da padrone, poi un paio di buone soluzioni consentono alle padrone di casa di trovare il +4 al 10’ (20-16).



Col passare dei minuti gli attacchi accusano dei passi falsi e lasciano spazio alle difese: la Sardegna Marmi prova più volte a piazzare l’allungo, ma la Nuova Icom trova sempre le risorse per tenersi in scia, e a metà partita è pienamente a contatto sul -3 (32-29).



L'inerzia del match cambia al principio della terza frazione, quando le selargine sorpassano per la prima volta con una tripla di Mura e un appoggio di Thiam (38-36). La solita El Habbab, però, permette alla Sardegna Marmi di capovolgere prontamente l’inerzia con un break di 7-2 (45-40 al 30').



Nell’ultimo quarto le biancoblù danno la spallata decisiva con la tripla di Valtcheva che vale il +8, che poi diventa doppia cifra di vantaggio grazie al piazzato dalla media distanza di Peric. La reazione della Nuova Icom è furiosa ma disordinata, e la Sardegna Marmi difende può difendere il bottino fino alla sirena finale.

Virtus Cagliari-San S. Selargius 59-49

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 14, Cadoni, Trozzola 12, Pellegrini Bettoli, El Habbab 20, Peric 8, Valtcheva 5, Vargiu, Gallus ne, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Nuova Icom Selargius: Mura 3, Berrad 18, Favre 4, Thiam 11, Ceccarelli 10, Madeddu, Ingenito 3, Pinna, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 20-16; 32-29; 45-40

