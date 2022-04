Quinta partenza della stagione: anche Christian Mekowulu va via dalla Dinamo. “Rescissione consensuale” spiega il comunicato della società sassarese.

Il centro nigeriano sembra avere già trovato un accordo con il Saragozza, formazione del campionato spagnolo.

Mekowulu era arrivato in estate in una squadra che era stata mezzo rivoluzionata e comprendeva anche la combo-guard Clemmons, la guardia-ala Battle e più tardi anche il centro Borra, chiamato per supplire all'assenza di Diop, impegnato nel recupero dall'operazione a un ginocchio. I volti nuovi della squadra affidata a Cavina sono andati via nei mesi scorsi, allenatore compreso.

Il pivot Mekowulu ha avuto un rendimento altalenante, sicuramente al di sotto della stagione passata a Treviso (è sceso da 12,5 a 9,5 punti e mostrato carenze in difesa) ma soprattutto era ormai completamente chiuso dal rientro di Miro Bilan. Nel turnover il nigeriano è rimasto sempre fuori, anche domenica, nonostante Kruslin fosse solo a referto ma non a posto fisicamente.

© Riproduzione riservata