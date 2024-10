Inizierà domenica prossima, 13 ottobre, il campionato regionale di Serie B femminile di basket. Il massimo torneo femminile regionale vedrà al via 11 formazioni, come nella scorsa stagione, culminata con la vittoria, e promozione in Serie A/2 dopo i playoff, della Virtus Cagliari.

Anche quest’anno la vincitrice del torneo parteciperà alle finali nazionali per la promozione al prossimo campionato di Serie A2 femminile. La regular season dovrebbe terminare nel weekend 15-16 marzo 2025.

Ecco l’elenco delle formazioni ai nastri di partenza: Basket Su Planu, Antonianum Quartu, G.S.O. Elmas, Virtus Cagliari, Basket Nulvi, Mercede Alghero, Basket San Salvatore, Il Gabbiano, Cus Cagliari, Astro e Pallacanestro Nuoro. Il programma della prima giornata, invece, prevede: Basket San Salvatore-Astro Cagliari; Polisportiva Il Gabbiano-Cus Cagliari; Basket Nulvi-Mercede Alghero; Virtus Cagliari-Antonianum Quartu; Elmas-Su Planu. Riposa Pallacanestro Nuoro.

