Continua il dominio di Virtus Cagliari e Basket 90 nei tornei regionali femminili di serie B e C.

Serie B. La Virtus ottiene la settima vittoria stagionale superando tra le mura di casa la Mercede Alghero per 91-54. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico scappa via nel punteggio sin dalle prime azioni di gioco, chiudendo al 10’ sul 38-10. Nei rimanenti 3 quarti le algheresi cercano la reazione, ma le virtussine controllano e non corrono rischi. Top scorer è Lucchini, della Virtus con 18 punti. Alle spalle per la Kiron Elmas, contro l’Antonianum, per 54-48. Quartesi che controllano la situazione sin dal secondo quarto. Alle masesi rimane la consolazione della miglior realizzatrice, Loi con 15 punti. Vittoria per Su Planu, in casa, contro la New Basket Ploaghe (71-64). Incontro equilibrato, risolto nella ripresa. Per Su Planu, la migliore è Saba, con 19 punti. Infine, successo del San Salvatore, contro il Cus Cagliari, per 96-46.

Serie C. Punteggio pieno per il Basket 90 che vince nettamente sul campo della Pallacanestro Nuoro per 26-78. Quinta vittoria in altrettante gare. Successo esterno anche per il Basket Quartu, che si impone per 57-65. Quartesi che ribaltano la situazione nel terzo quarto, portando a casa il primo successo stagionale. Alle algheresi non bastano i 18 punti di Cerri. Chiude, infine, il successo casalingo del Nulvi per 72-56 contro il Condor Monserrato.

