Ritrova subito la vittoria la Dinamo che supera al PalaSerradimigni il San Martino di Lupari 71-61. La squadra sassarese raggiunge Venezia al terzo posto, in attesa che la Reyer giochi domani contro la capolista Schio. Match non semplice che ha svoltato definitivamente grazie ai cambi Ciavarella e Toffolo, entrambe in doppia cifra.

Avvio di gara rapido e anche un po’ impreciso. Meglio la Dinamo che colpisce prima con Gustavsson e poi con Holmes: 13-6 al 6’, mentre Thomas annulla la temuta play e realizzatrice Milazzo.

Il secondo quarto si apre con Holmes che tocca in scioltezza la doppia cifra e un contropiede con tocchi da volley chiuso da Toffolo per il +10 all’11’ che diventa anche +12 con Holmes. Le ospiti si affidano alla difesa a zona, ai rimbalzi offensivi e ai canestri delle americane Washington e James per rientrare: 25-20 al 15’. Dopo sei errori si sblocca Carangelo dall’arco dei tre punti ma il San Martino di Lupari non si fa staccare: 36-30 a metà gara.

Le difese diventano dure nel secondo tempo. Gustavsson segna, ma le ospiti sono sempre lì (40-39 al 26’) e Holmes, alla quale si è raffreddata la mano, commette il quarto fallo. Dalla panchina escono sostanza e canestri con Ciavarella e Toffolo: 55-42 al 30’.

Nell’ultimo quarto il San Martino prova a rientrare, ma si accende Carangelo che con 5 punti di fila chiude la gara in anticipo: 68-52 al 36’.

I tabellini

Sassari: Toffolo 10, Mazza ne, Carangelo 8, Arioli ne, Gustavsson 13, Ruiu ne, Makurat 4, Fara ne, Thomas 9, Martinez ne, Holmes 17, Ciavarella 10. All. Restivo

San Martino di Lupari: Washington 16, Guarise, Milazzo 5, Pastrello 5, Frigo ne, Russo 4, Kaczamrczy 10, Arado 2, James 14, Dedic 5. All. Serventi.

