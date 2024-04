Questa volta il coach Antonello Restivo punta soprattutto sul fattore sentimentale: «Domenica contro Faenza potrebbe anche essere l'ultima gara casalinga dell'anno, è giusto che ci sia tanto pubblico per spingere le ragazze e salutarle». Al PalaSerradimigni arriva Faenza (ore 18) in una partita da vincere assolutamente per puntare ai playoff scudetto.

E il successo potrebbe anche non bastare alla Dinamo Women in caso di sconfitta all'ultima giornata a San Martino di Lupari, o in caso di arrivo a pari merito con San Martino e Roma che hanno migliore saldo punti. Proprio per questo la partita di domenica è l'occasione per salutare le protagoniste di una stagione comunque positiva, soprattutto in EuroCup.

Se saluto sarà, che sia con una vittoria, come sottolinea il tecnico della squadra sassarese: «Vogliamo vincere e provare ad andare ai playoff. Non sarà semplice perché Faenza anche se farà i playout è una formazione che poteva avere qualche vittoria in più se non fosse stato per le sconfitte in volata».

