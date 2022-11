La Dinamo è indomita, ma le London Lions hanno la fuoriclasse Harrigan a guidarle (29 punti) nel colpaccio al PalaSerradimigni: 63-73 il finale per le ospiti. Terza sconfitta per la squadra sassarese che comunque sta onorando l'Eurocup con prestazioni coraggiose.

Inizio equilibrato: dopo 6 minuti di una gara con tanti errori, anche da sotto (soprattutto di Holmes) e qualche contatto di troppo non fischiato: 7-9 al 6'. Holmes prova a usare il fisico dentro l'area, le inglesi rispondono con le triple di Harrigan.

Nel secondo quarto le London Lions usano anche la difesa a zona e pian piano provano a staccarsi: 17-23 al 15'. Con la difesa e i rimbalzi anche offensivi di Toffolo e un'entrata di Ciavarella più libero la Dinamo si riavvicina a -1, ma bastano due palloni gestiti male in attacco per ridare tono alle ospiti che trovano in Winterburn una trascinatrice: 22-27 al 18'.

La tripla di Holmes sulla sirena del primo tempo lascia la gara apertissima, nonostante lo 0/10 da tre collezionato da Makurat e Thomas: 30-32.

Al rientro subito la tripla di Carangelo del sorpasso (33-32) ma le inglesi si affidano all'eleganza ed efficacia di Harrigan (anche da tre) e Winterburn per riprendere quota e tentare la prima vera fuga: 35-50 al 27'. La tripla allo scadere della frazione di Ciaravella è una scossa di energia. Gustavsson ruba palla in apertura di quarto e riavvicina Sassari a -6. Toffolo schierata anche da "3" continua a recuperare rimbalzi e palloni in attacco, la Dinamo si riaccende e con un contropiede di Gustavsson è -3 al 33'.

Ci pensa Harrigan a respingere la rimonta con un paio di triple: 55-69 al 38'.

I tabellini

Sassari: Toffolo, Mazza, Carangelo 15, Arioli ne, Gustavsson 16, Makurat 2, Fara ne, Thomas 2, Cerri ne, Holmes 17, Ciavarella 11. All. Restivo.

London Lions: Beckford 2, Snytsi 10, Winterburn 15, Joseph, Charles, Leonard 3, Harrigan 29, Robinson ne, Murray 4, Battle 10, Stewart ne All. Clark.

