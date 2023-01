Vuole fare il bis col Moncalieri la squadra sassarese, saldamente al quarto posto nonostante non abbia ancora recuperato la trasferta di Lucca. La Dinamo gioca domenica sul parquet piemontese cercando di non farsi condizionare dalla classifica che la vede col doppio di punti rispetto al Moncalieri.

Al PalaSerradimigni è stata vittoria facile per 83-59, grazie soprattutto al break del terzo quarto da 27-6. Un match dove il tecnico Restivo ha avuto canestri da ben otto giocatrici.

Gioca per la prima volta da ex a Moncalieri la lunga biancoblù Sara Toffolo: «Non sarà una partita come le altre per me, sono legata a Moncalieri, ma ci tengo a fare bella figura, ad essere pronta e carica».

La formazione sassarese cercherà di compiere ulteriori progressi, come spiega Sara Toffolo: «Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare, ci alleniamo bene e poi ci focalizziamo da giovedì sul prossimo avversario. Non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare in funzione degli altri, sappiamo quello che possiamo fare e dove dobbiamo migliorare il nostro gioco».

