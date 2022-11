Non inganni lo scarto finale, perché per 25 minuti Sassari se l'è giocata alla pari contro una formazione che ha perso gli spareggi per restare in Eurolega. Al PalaSerradimigni il Villeneuve d'Adsc si impone 77-54 grazie all'aumento dell'intensità di gioco, soprattutto in difesa. Il 14-0 del terzo quarto decide di fatto il match.

Grande avvio della squadra sassarese: 8-0 dopo 2' con Makurat precisa nel tiro da fuori. Dopo il time out migliora la difesa francese e Sassari resta all'asciutto in attacco per 4'. Si sblocca con una tripla di Gustavsson e riprende a macinare gioco: 13-4 al 7'.

In apertura di secondo quarto una palla persa e un antisportivo a Mazza ridanno fiato alle francesi che si avvicinano (22-19) mentre la piccola Cisse pressa da matti sul palleggiatore. Le ospiti sfruttano i tanti tiri dalla lunetta per avvicinarsi e poi sorpassano per la prima volta con Salaun da fuori e Smalls in contropiede: 31-34 al 18'.

Al rientro in campo la gara resta equilibrata e molto bella. È un continuo avvicendamento in testa, ma nel frattempo Gustavsson commette il quarto fallo al 26' sul 42-45. La difesa francese chiude bene l'area e aumenta l'intensità difensiva, la Dinamo eccede nel tiro da fuori ma senza troppa mira e vede le avversarie allontanarsi: - 14 dopo le entrate di Diallo al 29'.

Nell'ultimo quarto Restivo chiama la difesa a zona 3-2 ma il Villeneuve d'Ascq ha un vantaggio che le consente di giocare con serenità in attacco.

I tabellini

Sassari: Toffolo, Mazza, Carangelo 9 Arioli ne, Gustavsson 12, Makurat 9, Fara ne, Thomas 7, Cerri ne, Holmes 11, Ciavarella 8. All. Restivo.

Villeneuve d'Ascq: Smalls 18, Heriaud 8, Djekoundade 4, Pavrette ne, Hirsch ne, Cisse, Diaby 11, Abdelkader 11, Diallo 9, Salaun 16. All. Meziane.

