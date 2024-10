Forte della vittoria per 83-74 del PalaSerradimigni, la squadra sassarese rende visita al Riga. Si gioca in Lettonia alle 18.

Le padrone di casa daranno il tutto per tutto per vincere e sperare poi di passare come migliore terza. La Dinamo Women sarà invece sicura della qualificazione in caso di vittoria, mentre se dovesse perdere sarà importante che lo scarto non superi gli 8 punti.

Il tecnico Antonello Restivo dice: «Giochiamo una partita fondamentale per il girone di Eurocup. Abbiamo dovuto tirare fuori il meglio per battere Riga all'andata, sappiamo che sarà un match complesso con delle difficoltà, dobbiamo migliorare la nostra capacità di compattarci e alzare il livello di rendimento».

All'andata ben 54 punti per il terzetto Carangelo, Taylo e Begic.

