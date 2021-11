Sconfitta che mette la Dinamo quasi fuori dalla EuroCup femminile quella subita sul campo del Tenerife. Le spagnole si impongono 88-56 bissando la vittoria dell'andata.

Per la squadra sassarese il rammarico di non aver potuto schierare l'americana Jessica Shepard. Senza il suo centro e migliore rimbalzista, la formazione di Restivo ha dovuto giocare praticamente solo o quasi sulle esterne. Dopo un ottimo avvio (7-0 e 9-2 per Arioli e compagne) l'handicap dell'assenza di uno dei migliori pivot delle coppe europee si è fatta sentire. Il Tenerife ha sfruttato una difesa durissima e il contropiede per rientrare in gara (21-19 il primo quarto) e poi nella seconda frazione ha annichilito Sassari che ha incassato un break di 19-2: 40-21 al 18'.

Al rientro in campo dopo l'intervallo lungo non c'è più partita e il tecnico Restivo dà spazio anche alla panchina: la Dinamo scenda a -35 per colpa di un altro lungo black out in attacco.

Nell'ultima frazione calano i ritmi.

I tabellini

Tenerife: Tikvic 10, Rodriguez 2, Senosiain 9, Raksanyi 5, Bercedo, Hruscakova 12, Olano 4, Rosset ne, Pina 8, Walker 29, Ocete 9. All. Morales.

Sassari: Orazzo 5, Dell'Olio 6, Moroni 2, Arioli 8, Patané, Mitreva, Kozhobashiovska ne, Lucas 29, Pertile 6, Fara. All. Restivo.

