È la Klass Coral Alghero la prima finalista del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Servirà, invece, gara 3 per stabilire chi affronterà la compagine algherese tra La Casa del Sorriso Su Planu e Carbonia.

Klass Coral-San Salvatore (serie 2-0). Il quintetto allenato da Fabrizio Longano vince anche gara 2 contro i selargini (73-69) e approda alla finalissima. L’avvio è di marca ospite, con la compagine allenata da Fabrizio Asunis che va sul +9 al 10’ (15-24). Nella seconda frazione i padroni di casa reagiscono e riducono il divario (37-41 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il San Salvatore ritenta l’allungo, tornando a +9 al termine del parziale (47-56). Nell’ultimo quarto la Coral, però, cambia ritmo e attua il break decisivo, con il sorpasso finale che vale la vittoria nella serie. Il miglior realizzatore è Sahud, della Coral, con 26 punti. Nel San Salvatore il top scorer è Borghero con 15 punti. Un grande risultato per la compagine algherese, partita con il sesto posto nella griglia playoff e capace di ribaltare il “fattore campo” nelle due serie contro Atletico Cagliari e San Salvatore.

Carbonia-La Casa del Sorriso (serie 1-1). I “miners” pareggiano la serie vincendo per 77-63 tra le mura di casa. Dopo un primo quarto equilibrato (15-15 al 10’), il Carbonia passa a condurre nella seconda frazione (32-29 al 20’). Divario che va in doppia cifra al rientro dal riposo lungo (54-44 al 30’) e ultimi 10’ nel quale i padroni di casa gestiscono il margine chiudendo sul +14 (77-63). Nel Carbonia ben 5 giocatori vanno a referto in doppia cifra (Crobu 16, Cau 13, Deliperi e Secci 11, Boi 10), mentre nel Su Planu il duo Simbula-Melis realizza 14 punti. Tutto è ora rimandato alla “bella”, in casa di Su Planu, capolista al termine della regular season. L’appuntamento per gara 3 è fissato per domenica alle 20, a Elmas.

Playout. Nella seconda giornata di ritorno vincono le due oristanesi. Prosegue il percorso netto del Terralba nella seconda fase del torneo. Il quintetto allenato da Tore Colombu, infatti, ottiene la quinta vittoria in altrettante gare vincendo contro l’Astro per 91-67. Gara indirizzata dai terralbesi nella terza frazione, quando il vantaggio è andato sul +18 (63-45 al 30’). Miglior realizzatore della sfida è Martis, con 26 punti. Vince anche l’Oristano Basket, che supera Iglesias per 86-67. È la prima vittoria nella seconda fase per la compagine oristanese.

© Riproduzione riservata