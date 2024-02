Weekend di conferme in vetta al torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Riposa il Carloforte (stabilmente in testa al Girone B) e vincono le altre capolista, Mogoro (Girone A) e Aurea Sassari (Girone Nord).

Sud. Regular season ormai agli sgoccioli nei due gironi meridionali. Lo scorso fine settimane si è giocata l’8° e penultima giornata del girone di ritorno. Nel Girone A, il Mogoro si impone contro Serramanna per 65-61, al termine di 40’ combattuti e intensi. Sempre avanti nel punteggio, il quintetto allenato da Giacomo Orrù arriva al massimo vantaggio a fine terzo quarto (58-50 al 30’), per poi gestire nel finale, grazie anche ai 17 punti firmati da Pia. Alle spalle, colpo esterno del Basket Quartu, vittorioso sul parquet dell’Azzurra Oristano per 59-73. Tra i quartesi da segnalare i 17 punti siglati da Petronelli. Bella vittoria, infine, grazie ad una concreta seconda parte di gara, della Primavera Gonnosfanadiga contro la Polisportiva Marrubiu (85-70). Si gioca oggi, infine, Beta-Sinnai. Nel Girone B, riposa Carloforte, e vincono le immediate inseguitrici. A partire dallo Spirito Sportivo, corsaro sul campo del Madas Siliqua (53-65). Ospiti che comandano le operazioni dal secondo quarto (21-28 al 20’) e mantengono la testa fino alla sirena finale. Top scorers dell’incontro Pintus, del Siliqua, e Stara, dello Spirito Sportivo, con 16 punti. Vittoria esterna anche del Jolly Dolianova, a Carbonia, per 51-64. Compagine ospite che ha in Erriu e Murgia le sue bocche da fuoco, con 14 punti. Netto successo dell’Assemini, contro Su Planu (96-69), al termine di 40’ sempre condotti. Per la compagine ospite da segnalare i 23 punti di Diana. Vittoria, infine, del Poetto Gruppo Ena, contro il Condor Monserrato, per 63-45. Allungo decisivo dei cagliaritani nel terzo quarto (48-34 al 30’). Il migliore è Serri, del Poetto, con 18 punti.

Nord. Convincente vittoria dell’Aurea Sassari, in trasferta, contro il Sant’Elene, per 51-110. Partita mai in discussione, con i sassaresi che sono trascinati dalle bombe di Goddi (24 punti per lui a fine gara). Alle spalle dei sassaresi Nulvi allunga sulle dirette concorrenti per la piazza d’onore. I nulvesi si impongono, al termine di una sfida combattuta e intensa, contro il Basket 90 Masters per 77-69. Tra i padroni di casa da segnalare i 26 punti firmati da Dell’Erba. Porto Torres, terza, che cade in casa contro l’Arzachena, per 56-64. Per la formazione ospite è la quinta vittoria consecutiva, arrivata al termine di 40’ di gioco combattuti. Infine, vittoria della New Basket Ploaghe contro la SAP Alghero, per 70-56. Per i ragazzi allenati da coach Onida è il sesto successo stagionale, grazie anche ai 17 punti firmati da Ennas.

© Riproduzione riservata