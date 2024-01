La pausa natalizia è stata occasione per ricaricare le batterie ma non solo nel torneo di Divisione Regionale 2. Sia al Nord che al Sud, infatti, si sono recuperate diverse partite rinviate nel corso della prima parte della stagione.

Sud. Coinvolto in particolare il Girone B. Nel recupero della prima giornata di andata, netta la vittoria del Carbonia contro il Su Planu, per 114-34. Per i “miners” sono i primi 2 punti stagionali. Colpo esterno, invece, del Condor Monserrato, sul campo del Madas Siliqua, per 48-80. Con questo successo i monserratini si confermano al secondo posto.

Nord. Nel girone settentrionale, vittoria esterna del Nulvi, per la seconda giornata di andata, contro il Sant’Elene, per 54-68. Per il nulvesi è la sesta vittoria stagionale che conferma la terza posizione in classifica. Per l’ottava di andata, invece, vince la Sap Alghero, contro Sennori, per 80-42. Per gli algheresi è la seconda vittoria di fila che ha chiuso nel migliore dei modi il 2023.

© Riproduzione riservata