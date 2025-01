Tutto secondo pronostico nell’ultimo turno disputato nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Vincono le prime della classe: Assemini al sud e CMB Porto Torres al nord.

Sud. Il quintetto allenato da Tonio Canalis supera il Condor Monserrato per 88-50. Padroni di casa che raggiungono la doppia cifra di vantaggio già nella prima metà di gara (23-12 al 10’ e 41-31 al 20’). Divario incrementato nel corso della ripresa, fino al +38 finale. Nell’Assemini, da segnalare i 19 punti di Grosso. Alle spalle, l’Azzurra Oristano si impone nel derby dell’oristanese contro Marrubiu per 66-49. Equilibrio sostanziale nel corso dei primi 30’ (44-40 il punteggio a fine terzo quarto). Oristanesi che effettuano il break decisivo nell’ultima frazione di gioco, grazie anche ai 28 punti messi a segno da Bichi. Risale la classifica anche il Jolly Dolianova, vittorioso sul parquet del Poetto per 59-63, al termine di una gara combattuta. Ai padroni di casa non basta avere il miglior realizzatore della partita, Serri con 17 punti. Colpo esterno anche di Sinnai, che supera Serramanna per 68-78. Ospiti che chiudono sul +13 all’intervallo (31-44). I padroni di casa nella seconda parte cercano di riportarsi a contatto, senza successo. Top scorer della gara è Pintus, del Serramanna, con 29 punti. Nella giornata dei colpi esterni, spicca quello del Genneruxi, sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu, per 49-53. Partita equilibrata, con gli ospiti sempre avanti al termine dei parziali, seppur di pochi punti. Miglior realizzatore della gara è Muroni, del Su Planu, con 18 punti. Corsaro anche Elmas, a Gonnosfanadiga, con il successo di misura (50-52). Masesi trascinati dai 28 punti firmati da Piras. Chiude, infine, la terza vittoria stagionale del San Salvatore Selargius, contro il Beta, per 63-65.

Nord. Un travolgente CMB Porto Torres supera la Demones Ozieri per 112-36. Partita senza storia nell’arco dei 40’ di gioco. Nelle fila dei padroni di casa è Piras il migliore, con 25 punti personali. In classifica la capolista aumenta il suo vantaggio sulla seconda, la New Basket Ploaghe, che ha perso contro la Innovyou Sennori per 65-72. Gara equilibrata, con gli ospiti avanti sia all’intervallo (31-34 al 20’) che a fine terzo quarto (45-48 al 30’) Nel finale, i padroni di casa, nonostante i 21 punti di Ennas, non riescono nel recupero e, anzi, chiudono sul -7 finale. Secondo posto insidiato dal tandem Olimpia Olbia-Masters Sassari, che nell’ultimo turno hanno portato a casa la vittoria. Gli olbiesi si sono imposti contro la Nova Pallacanestro La Maddalena, per 59-91, mentre i sassaresi hanno battuto il Macomer 2.0, per 81-53, grazie anche ad un Mandras da 23 punti finali.

© Riproduzione riservata