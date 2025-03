Nessuna sorpresa dal weekend di Divisione Regionale 2 di basket. Nei due gironi isolani, infatti, vincono tutte le prime della classe.

Sud. Assemini conferma il suo ottimo momento, imponendosi sul campo della Primavera Gonnosfanadiga per 54-103. Partita chiusa virtualmente già all’intervallo (19-52 al 20’). Miglior realizzatore della gara è Solinas, dell’Assemini, con 28 punti personali. Alle spalle, non molla la presa il Cus Cagliari, vittorioso contro Elmas per 71-45. Dopo una prima fase di equilibrio (17-18 al 10’), i padroni di casa passano a condurre prima dell’intervallo (37-32 al 20’). Break decisivo che arriva nel corso degli ultimi 10’ (49-42 al 30’). Da segnalare, tra i padroni di casa, i 16 punti di Spada. Vince, nel posticipo del lunedì, anche il Jolly Dolianova, sul parquet del San Salvatore Selargius, per 46-60. Si impone, invece, tra le mura di casa, Carloforte contro Poetto (78-69). Cagliaritani che si presentano per l’ultimo quarto avanti di 7 punti (48-55 al 30’), ma negli ultimi 10’ i padroni di casa (trascinati anche dai 25 punti di Baghino) ribaltano il risultato. Top scorer della gara è Serri, del Poetto, con 31 punti. Colpo esterno del Genneruxi, sul campo del Serramanna, per 52-64. Ospiti che allungano nel secondo quarto (22-33 al 30’) e gestiscono il margine di vantaggio fino alla sirena finale. Al Serramanna non bastano i 30 punti siglati da Loi. Infine, convincente successo de La Casa del Sorriso Su Planu, contro il Condor Monserrato, per 62-45.

Nord. Netta vittoria del CMB Porto Torres, con il Macomer 2.0, per 88-55. Per i turritani, che hanno avuto in Cau il migliore con 18 punti, è la quindicesima vittoria in altrettante partite. Alle spalle, a 8 punti di distanza, segue l’Olimpia Olbia, vittorioso sul campo della Demones Ozieri, per 56-84. Larga vittoria anche per l’altra compagine olbiese, la Virtus, contro la Nova Pallacanestro (91-41). Nell’ultima sfida di giornata in programma, si impone la Pallacanestro Nuoro, contro la Innovyou Sennori, per 68-54. Tra i nuoresi, da segnalare i 25 punti messi a segno da Bassanello.

