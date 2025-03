Tutto secondo pronostico nel corso della dodicesima giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Non rallenta, infatti, il ritmo delle prime due battistrada, Demones Ozieri e Carbonia che, ormai, hanno fatto il vuoto sulle dirette inseguitrici.

La corsa. La capolista Demones vince in casa, imponendosi contro la Fisiokons Aurea Sassari per 95-92, al termine di 40’ combattuti. Avvio equilibrato (24 pari al 10’) e primo tentativo di fuga dei padroni di casa che arriva nel corso del secondo quarto (49-40 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la compagine sassarese riesce quasi ad impattare (69-67 al 30’). Ultimo quarto appassionante, con la Demones a portare a casa il successo, grazie anche alla prestazione superlativa di Poloni, top scorer della gara con 39 punti personali (13 negli ultimi 10’ di gioco).

Rimane in scia Carbonia, grazie al successo casalingo contro Mogoro (87-56). I “miners” comandano sin dai primi minuti (21-14 al 10’) trovando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (47-33). Nella ripresa Crobu e compagni continuano ad allungare, fino al +31 finale. Miglior realizzatore della sfida è Cau, con 33 punti personali. Grazie alla vittoria sul parquet dell’Astro (54-82 il finale), il San Salvatore Selargius aggancia Elmas (che ha osservato il turno di riposo) in terza posizione. Ospiti sul +8 dopo i primi 10’ di gioco (20-28). I padroni di casa, grazie ad un buon secondo quarto, tengono il divario sotto la doppia cifra di svantaggio all’intervallo (30-39 al 20’). In avvio di ripresa il primo allungo selargino (46-63 al 30’), completato nell’ultima frazione di gioco, fino al +28 del 40’. Da segnalare, nelle fila del San Salvatore, i 16 punti di Tufo.

Le altre. Nelle altre sfide in programma spiccano le vittorie della Sap Alghero (80-62 contro l’Atletico Cagliari) e dell’Arzachena (67-59 contro la Isola Gas Terralba). Netto successo esterno, inoltre, del San Sperate, contro Oristano Basket, per 56-84. Nelle fila ospiti da segnalare la prova di Puddu, autore di 21 punti. Infine, quinta vittoria stagionale per Iglesias, in casa, contro il Genneruxi (62-52). Top scorer della gara è Malasauskas, tra gli iglesienti, autore di 24 punti.

