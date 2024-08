Con le vacanze estive ormai quasi alla conclusione, anche nei panorama cestistico regionale cominciano a scaldarsi i motori in vista della prossima stagione.

Campionati che vanno pian piano a comporsi e così, dopo l’ufficialità del girone di Serie C Regionale, ecco l’elenco delle squadre al via della prossima Divisione Regionale 1.

Saranno 15 le formazioni ai nastri di partenza, un numero maggiore rispetto alla stagione 2023/2024 (quando erano 12).

La lista è composta da San Salvatore Selargius, Astro, Demones Ozieri, Elmas, Genneruxi Cagliari, Arzachena, San Sperate, Saab Terralba, Mogoro, Carbonia, Iglesias, Atletico Cagliari, Oristano Basket, Aurea Sassari e Sap Alghero. Sono 10 le conferme rispetto allo scorso anno (San Salvatore, Astro, Demones, Genneruxi, San Sperate, Terralba, Carbonia, Iglesias, Atletico Cagliari e Oristano Basket), mentre non ci saranno più Coral Alghero (promossa in Serie C), Su Planu e Santa Croce Olbia. Le novità, invece, sono rappresentate da Elmas (scesa dalla Serie C), Mogoro e Arzachena (vittoriose dei rispettivi gironi playoff in Divisione Regionale 2), Aurea Sassari (finalista al Nord dei playoff della ex Promozione) e Sap Alghero (l’anno scorso in Divisione Regionale 2). Il campionato, indicativamente, dovrebbe iniziare il prossimo 5 e 6 ottobre.

