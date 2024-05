Sulla spinta di una bella cornice di pubblico, la Klass Coral Alghero vince gara 2 di finale e conquista il titolo di Divisione Regionale 1 di basket. Sconfitta, sul parquet di Olmedo, La Casa del Sorriso Su Planu per 77-57. A sorridere saranno entrambe, però; le due finaliste, infatti, accedono al prossimo torneo di Serie C.

La gara. I padroni di casa mettono il turbo in avvio e allungano già nel corso del primo quarto sul 24-14, grazie in particolare alla vena realizzativa di Sahud (4 bombe da 3 e 14 punti in totale nei primi 10’ per lui). Nella seconda frazione il quintetto allenato da Fabrizio Longano aumenta ulteriormente il vantaggio sfruttando i canestri di Cesaraccio e Scalise (40-24 al 20’). Nel terzo quarto La Casa del Sorriso cerca la reazione, guidata da Simbula e Ibba, ma la forbice non si accorcia (55-39 al 30’). Negli ultimi 10’ gli algheresi riescono a controllare la situazione, portando a casa la partita che vale la serie e il titolo. Miglior realizzatore della gara Sahud, della Coral, con 18 punti.

Il percorso. La Klass Coral è arrivata al successo finale partendo dalla sesta posizione della regular season. Ai playoff, invece, con lo svantaggio dell’eventuale “bella” di gara 3 sempre in trasferta, ha superato nell’ordine Atletico Cagliari (2-1), San Salvatore (2-0) e, infine, La Casa del Sorriso. Bellissimo anche il percorso dei selargini. Una prima fase chiusa al primo posto in solitaria (18 vittorie e 4 sconfitte), e l’arrivo ai playoff dopo aver eliminato San Sperate (2-0) ai quarti e Carbonia in semifinale (2-1). Sia Klass Coral Alghero che La Casa del Sorriso Su Planu, però, festeggiano: entrambe, infatti, hanno acquisito il diritto a partecipare alla prossima Serie C Regionale.

I tabellini.

Klass Coral Alghero – La Casa del Sorriso Su Planu 77 – 57 (serie 2-0)

Klass Coral: M. Cesaraccio, Monte 7, Sahud 18, Musso 10, Salvatori, L. Cesaraccio 5, Manunza, Moretto, Scalise 16, Busi 3, Ibba, Loriga 5. Allenatore Longano.

La Casa del Sorriso: Loi 1, Ancona 2, Pilia 5, Poddighe 5, Simbula 12, Fancello 13, Soddu, Ibba 11, Mascia, Melis 8, Podda. Allenatore Ibba.

Arbitri: Sanna e Cappelloni.

Parziali: 24-14; 40-24; 55-39; 77-57.

