Ufficializzate le date di avvio di playoff e playout nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Si partirà giovedì, con l'incrocio tra Elmas e CUS Sassari.

Playoff. Stilata la griglia delle formazioni che si giocheranno la seconda promozione. Da giovedì e per tutto il weekend si scenderà in campo per gara 1 dei quarti di finale. In palio c’è il diritto a prendere parte al prossimo torneo di serie C.

Ecco il quadro delle partite di gara 1:

CMB Porto Torres (2°) – Sinnai (9°), domenica ore 18;

Elmas (3°) – CUS Sassari (8°), domani ore 20.30;

Genneruxi (4°) – Sap Alghero (7°), sabato ore 18;

Astro (5°) – Atletico Cagliari (6°), sabato ore 18.

Gara 2 sono previste nel fine settimana tra il 25 e il 26 aprile. L’eventuale “bella”, invece, il primo weekend di maggio.

Playout. Sabato parte anche il girone unico a 5 squadre, al quale prenderanno parte Assemini, San Sperate, Ferrini Quartu, Basket Mogoro e Santa Croce. La formula è quella del classico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. L’ultima classificata al termine di questo mini-torneo retrocederà in Divisione Regionale 2. Ecco il programma della prima giornata di andata: Basket Mogoro-San Sperate, sabato ore 19; Ferrini – Basket Assemini (rinv.). Riposa Santa Croce Olbia.

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