Nessuna sorpresa nella sesta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. Vincono le prime della classe, in un turno favorevole alle squadre che hanno giocato in trasferta (3 vittorie su 5 gare totali).

Conferme. Vince la capolista La Casa del Sorriso Su Planu contro l’ostico San Sperate, per 72-57. Dopo un avvio equilibrato (19-19 al 10’), i padroni di casa allungano prima dell’intervallo (45-32 al 20’). Margine consolidato al rientro dagli spogliatoi (60-44 al 30’) e gestito nell’ultimo quarto, con il +15 finale. Miglior realizzatore della gara è Melis, de La Casa del Sorriso, con 21 punti. Rimane in scia l’Atletico Cagliari che espugna il parquet del Carbonia per 87-95. In terza posizione successo del San Salvatore, vittorioso contro la Demones Ozieri (78-56) in uno dei match clou di giornata. Grande equilibrio nei primi due quarti, che si chiudono sul 28 pari. Nella terza frazione i selargini allungano sul +11 (54-43), per poi chiudere definitivamente i conti negli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Zedda, del San Salvatore, con 22 punti.

I colpi esterni. Un corsaro Genneruxi si impone a Iglesias per 62-70. Cagliaritani che comandano le operazioni sin dai primi due quarti (21-29 al 20’) e allungano al rientro in campo dopo l’intervallo (40-54 al 30’). Negli ultimi 10’ Iglesias cerca il recupero, ma gli ospiti mantengono il vantaggio e portano a casa due punti che valgono la quarta posizione solitaria. I padroni di casa si devono accontentare di avere il top scorer della gara, Gaspardini con 26 punti. Successo, infine, della Klass Coral Alghero, sul campo del Terralba per 63-69. Algheresi che si rilanciano in classifica, portando a casa la settima vittoria stagionale. Ai terralbesi non bastano i 22 punti della coppia Beltrame-Peis.

© Riproduzione riservata