Sabato pomeriggio impegnativo per le due portacolori sarde nell’A2 femminile di basket, entrambe impegnate in trasferta. Alle 17, all’Arena Altero Felici, un Cus Cagliari in crescita cercherà di sbloccarsi sul parquet della Stella Azzurra Roma, squadra che dopo un avvio stentato si è risollevata grazie ai successi su Umbertide e Roseto. Alle 18.30, invece, la Techfind Selargius sarà di scena al Palasport di Patti, squadra che ha già ottenuto 3 vittorie in 5 gare, comprese le ultime 2, disputate contro Spezzina e Matelica. Le giallonere, alla seconda trasferta consecutiva, cercheranno di replicare il successo ottenuto sette giorni prima a Vigarano per incrementare il bottino di 4 punti fin qui raccolto.

“Contro Vigarano è stata una partita tosta, ma l’abbiamo fatta nostra con una grande vittoria di squadra. Certo, all’inizio abbiamo faticato non poco, ma dopo aver parlato durante l’intervallo, abbiamo aggredito le avversarie con una difesa forte e andando al ferro con convinzione. Vogliamo vincere ancora, nel segno della continuità”, ha sottolineato Zala Srot, top scorer selargina nell’ultimo incontro con 21 punti.

“L’ultima partita contro la capolista Empoli è stata molto difficile, siamo partite bene ma alla fine loro sono state più brave ed efficaci, mentre noi abbiamo perso verve e accumulato stanchezza. La gara con la Stella Azzurra per noi è veramente importante, è una squadra alla nostra portata e siamo in condizioni di vincere, a patto che partiamo subito forte. Ho fiducia in me stessa e nella squadra, ogni giorno aggiungiamo un tassello per migliorarci”, ha commentato l’ala/pivot cussina Delia Gagliano.

© Riproduzione riservata