Un'altra sconfitta netta in Champions per Sassari: a San Cristobal vince il Tenerife per 87-60. Il Banco resta quindi a zero punti e probabilmente dovrà contendere al prometey di Bilan l'ultimo biglietto per gli ottavi.

Prestazione deludente quella della squadra di Cavina, che sparisce dal campo nel secondo quarto incassando un break di 20-2 dal quale non si rialza più.

Questa volta il Banco disputa un ottimo primo quarto, fatto di difesa e canestri delle guardie Clemmons e Gentile. Il vantaggio tocca anche +5 con un gancio di Borra all'8: 10-15. Da questo momento gli spagnoli iniziano a difendere meglio e aumentano l'intensità. Sassari va nel pallone e subisce un break nel secondo quarto di 20-2, con l'ex Virtus Bologna Gamble a dominare in area con 10 punti: 35-19. Al riposo la squadra di Cavina ci va sul -17.

Dopo l'intervallo non c'è la scossa: l'asse Fitipaldo-Gamble fa quello che vuole contro una Sassari sfiduciata e arrendevole: 47-23 al 23'. Il divario tocca anche i -25.

Nell'ultimo quarto due triple di Bendzius sembrano poter riaprire i giochi, ma Tenerife col doppio play Fitipaldo-Huertas riprende a macinare gioco e la chiude col massimo vantaggio.

TENERIFE: Gamble 18 Fitipaldo 7 Smith 2 Huertas 13 Salin 2 Rodriguez 5 Sastre 14 Sulejmanovic, Wiltjer 5 Guerra 17 Doornekamp 2 Brnovic 2. All. Vidorreta.

SASSARI: Logan 7 Clemmons 7 Gandini, Devecchi, Treier 2 Burnell 16 Bendzius 6 Mekowulu 9 Gentile 4 Battle 7 Borra 2. All. Cavina.

