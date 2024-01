L'aggancio in vetta è servito. Nel quinto turno di ritorno della Serie C Unica di basket maschile, l'Innovyou Sennori archivia anche la pratica Manitech Elmas (78-63 il finale) e porta a casa la decima vittoria consecutiva.

I due punti conquistati permettono alla squadra di coach Gabriele Piras di riprendere in vetta la Ferrini Delogu Legnami (ferma per il turno di riposo) a quota 24 punti.

Sul parquet di Sorso, i sennoresi hanno sempre avuto in mano il match, regalandosi di tanto in tanto anche giocate spettacolari, come l'alzata di capitan Merella per la poderosa schiacciata di Jiri Hubalek che ha mandato in visibilio il pubblico nell'ultimo quarto. Nulla da fare, invece, per i masesi guidati per la prima volta in panchina da Simone Meloni, subentrato al dimissionario Benucci.

Non stecca il trittico di formazioni all'inseguimento delle due battistrada: la Torres passa con autorità contro Il Veliero Calasetta (98-71) in una partita impreziosita dal duello tra due degli esterni più in vista del campionato: Riccardo Pisano (30 punti), giovane già visto in diverse occasioni con la Dinamo in Serie A, e il tabarchino Alessandro Werlich (29).

Tutto facile anche per il Sant'Orsola, che tiene l'Astro ad appena 38 punti realizzati sul parquet amico del PalaMellano e fa sua la nona affermazione stagionale. Risposte confortanti anche da parte dell'Olimpia Cagliari, che riprende a macinare gioco e risultati vincendo la sfida insidiosa in casa dell'Antonianum grazie all'allungo vincente piazzato negli ultimi 10 minuti (break di 22-11).

Prezioso successo esterno, infine, per il Cus Sassari, che espugna il PalaSimula, tana della Dinamo Academy Alghero, dopo un tempo supplementare: decisivi i due tiri liberi realizzati con freddezza da D'Elia a 38 secondi dalla sirena.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami e Innovyou Sennori 24, Torres, Olimpia Cagliari e Sant'Orsola Sassari 18, Antonianum 12, Manitech Elmas e Il Veliero Calasetta 10, Dinamo Academy Alghero e Cus Sassari 8, Astro 4.

Torres-Calasetta 98-71

Sef Torres: Carta 6, Dore 12, Raffo 6, Biolchini 5, Basoli 8, Spano 12, M. Piredda 1, N. Pisano 5, Canu, S. Piredda 9, R. Pisano 30, Cabras 4. Allenatore Carlini

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Pipiciello 5, S. Zucca 6, Werlich 29, L. Vigo 4, Salis 8, Ivaldi, D. Vigo, Mattana 7, Barreiro 12. Allenatore Frisolone

Parziali: 25-19; 48-35; 75-52

Dinamo Ac. Alghero-Cus Sassari 98-100 d1ts

Dinamo Academy Alghero: Angius 5, Obino 2, Giua 2, Desole 13, Pittirra 14, S. Casu 14, Mura 3, Vasselli 4, E. Casu 27, Barabino 5, Figus ne, Fall 9. Allenatore Mura

Cus Sassari: Onali 1, Dongu 10, Demartis, Lizzeri 7, Spanu 27, Ruiu ne, Cecchini 9, Piras 20, D’Elia 22, Desole ne, Canu, Gaio 4. Allenatore Sassu

Parziali: 19-21; 41-41; 61-68; 90-90

Astro-Sant’Orsola 38-74

Astro Cagliari: Sechi 3, Susini, Porcu 4, Manca 3, A. Bonacci 5, Balia, Sanciu 10, L. Bonacci 4, Solinas 4, Poma 5, Bonomo. Allenatore Frau

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 8, Gueye 6, Puggioni 13, Serra 11, Aroni 6, Desole 10, Fara, Testoni, Usai 3, Scanu Manunta 8, Fancello 9. Allenatore Porcu

Parziali: 11-17; 23-32; 34-57

Sennori-Elmas 78-63

Innovyou Sennori: Nieddu, Cordedda 19, Corrias 4, S. Piras 8, Doneddu ne, Merella 20, Marreu, Bertolini, Hubalek 25, Cabras, Medda 2. Allenatore G. Piras

Manitech Elmas: Secci 2, Podda 11, Di Ciaula 10, Olla 8, Vadilonga 3, Piano ne, Serra 17, Carrucciu 12, Piga ne. Allenatore Meloni

Parziali: 18-15; 41-27; 55-48

Antonianum-Olimpia 58-70

Antonianum Quartu: Astara, Pau ne, E. Piras 4, G. Piras 7, Tiragallo ne, Ruggeri ne, Passa 14, Saddi 6, Jordan 6, Onnis 12, Piludu, Oliva 9. Allenatore Bogo

Olimpia Cagliari: Motzo 11, Mercenaro 4, Tocco 10, Piana ne, Piras ne, Chessa 8, Corsi 18, Palazzi 1, Dessì ne, Pili 11, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Parziali: 16-21; 36-33; 47-48

