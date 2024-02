Dopo una lunghissima serie di botta e risposta, finalmente è arrivato il momento della resa dei conti. Ferrini Delogu Legnami e Innovyou Sennori si preparano per il big match del PalaSant'Elena (sabato, palla a due alle 19): un confronto diretto che, salvo improbabili ribaltoni, sancirà il primo posto finale al termine della regular season.

Le due formazioni ci arrivano appaiate in vetta a quota 28 punti, con l'Innovyou avvantaggiata in virtù del successo maturato all'andata sul campo amico di Sorso (79-72 lo scorso 25 novembre). I fari sono tutti puntati sui due "big" del campionato: da una parte il quartese Giuliano Samoggia, top scorer del campionato all'irreale media di 30.3 punti per gara, dall'altra il ceco (ex Dinamo Sassari in Serie A) Jiri Hubalek, che dal momento del suo arrivo ha permesso ai sennoresi di svoltare.

Daniele Cocco, coach della Ferrini, non ci gira attorno: «Si tratta della partita più importante del campionato», afferma, «ci giochiamo tutto. Un successo sarebbe determinante in vista della griglia playoff, visto che poi mancheranno appena due giornate al termine della regular season. Il tasso tecnico sarà elevato su entrambi i fronti, anche perché Sennori ha tesserato di recente un altro super giocatore come Tola. All'andata fu una partita "sporca" in termini di fisicità e contatti, e mi aspetto la stessa cosa sabato. Non dovremo concedere ritmo ai loro esterni oltre che a Cordedda, giocatore abilissimo a trovare soluzioni sia da fuori che in avvicinamento a canestro. Sarà importante, allo stesso modo, non concedere troppi spazi al loro contropiede, cosa che all'andata non ci riuscì benissimo. Per farlo dovremo assolutamente evitare tiri affrettati o fuori equilibrio. La differenza la faranno i dettagli. Di certo confidiamo anche in una buona cornice di pubblico per far valere il fattore campo».

«Mi aspetto una partita molto combattuta e dall'alto livello tecnico», commenta invece Gabriele Piras, tecnico dell'Innovyou Sennori, «non sarà solo un testa a testa tra Samoggia e Hubalek: le due squadre sono piene di giocatori che hanno militato su palcoscenici nazionali come Merella, Cordedda, Graviano e Pedrazzini, solo per citarne alcuni. La Ferrini ha il primo attacco del campionato e una tra le migliori difese. Verosimilmente, giocheranno a chi segna di più, mentre noi giocheremo per limitare il punteggio. Non solo: la Ferrini farà probabilmente di tutto di abbassare il ritmo. Noi, invece, proveremo in tutti i modi ad alzarlo grazie anche alla maggior profondità delle rotazioni. Abbiamo la fortuna di poter annoverare 11 giocatori, tutti in grado di dare un contributo. In sostanza, vincerà chi sarà in grado di imporre la propria idea di pallacanestro. Il primo posto al termine della regular season ci farebbe molto comodo, visto che ci consegnerebbe il vantaggio del fattore campo. In un palazzetto caldo come il nostro, questo aspetto potrebbe darci una grossa mano. La nostra forza è il gruppo: a Quartu dovremo mostrare sacrificio difensivo e voglia di divertirci».

Le altre. Altre due le sfide in programma sabato: alle 18 Il Veliero Calasetta ospita il Cus Sassari, mentre alle 20, al PalaSimula di Sassari, la Dinamo Academy Alghero affronta il fanalino di coda Astro. Domenica si chiude con gli ultimi due match: alle 18 l'Olimpia Cagliari se la vede in via Pessagno contro la Manitech Elmas. Mezz'ora più tardi (18.30) a Quartu va in scena Antonianum-Sant'Orsola. Riposa la Torres.

Classifica: Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami 28, Sef Torres e Olimpia Cagliari 24, Sant'Orsola Sassari 18, Antonianum Quartu 16, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 12, Manitech Elmas 10, Cus Sassari 8, Astro 4.

