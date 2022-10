Seconda trasferta, seconda sconfitta per l’Esperia Olimpia Cagliari, battuta 76-66 a Frascati nel terzo turno della C Gold di basket.

I granata, che avevano aperto bene l’incontro e chiuso il primo quarto avanti 17-25, hanno avuto un blackout nella seconda frazione, prontamente sfruttato padroni di casa per siglare un parziale monstre di 20-2, che ha reso vani gli sforzi compiuti dagli esperini nel secondo tempo per provare a ricucire lo strappo.

“Siamo partiti bene ma nel secondo quarto abbiamo staccato completamente la spina. I ragazzi si sono innervositi per qualche sanzione non fischiata ma ciò non è giustificabile. Abbiamo fatto solo due punti, da lì si è creato il divario e il riavvicinamento nel terzo quarto non è bastato”, ha commentato coach Federico Manca. “Per vincere in trasferta non si può staccare per un quarto né concedere regali. Dobbiamo ancora lavorare tanto, soprattutto per affrontare al meglio le partite in trasferta e avere continuità di rendimento”.

Frascati-Esperia 76-66

(17-25; 37-27; 53-44)

Basket Frascati: Grilli 19, Cisse Pape, Monetti 6, Valentini, Albenzi, Guaita 7, Bonessio 15, Thiam, Rossi, De Robertis 11, Cavallo 16, Sforza. Allenatore Pasquali.

Esperia Cagliari: Manca 12, Cabriolu 4, Ganga, Chessa, Villani 12, Picciau 16, Perez da Rold, Fois, Garello 17, Sanna 5. Allenatore Manca.

© Riproduzione riservata