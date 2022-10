Con il posticipo giocato ieri notte tra San Salvatore Selargius e Antonianum Quartu, si chiude la prima giornata del torneo di serie B regionale femminile.

Pronostico rispettato. Quelle che erano date tra le favorite alla vigilia del campionato, Virtus Cagliari e Mercede Alghero, hanno mantenuto le attese vincendo all’esordio. Le cagliaritane si sono imposte contro il Cus Cagliari, per 93-36, al termine di una sfida senza storia sin dalle prime battute (26-4 al 10’). Miglior realizzatrice è Bosilj con 18 punti. Le algheresi, invece, hanno la meglio contro la New Basket Ploaghe per 78-54. Sfida combattuta nei primi minuti (20-14 al 10’), con le rinnovate e giovanissime algheresi che allungano oltre la doppia cifra di vantaggio poco prima dell’intervallo (43-28 al 20’). Nel terzo quarto le ospiti cercano di riavvicinarsi, ma il divario al 30’ rimane quasi immutato (59-45). Allungo decisivo negli ultimi 10’. La miglior realizzatrice è Fabiana Galluccio, della Mercede, con 21 punti.

Le altre gare. Riposava la new entry del torneo, Kiron Elmas, nelle altro due partite arriva l’unico colpo esterno del girone. È dell’Astro che si impone sul parquet del Su Planu per 64-77. Padroni di casa che comandano le operazioni nei primi 2 quarti (35-30 al 20’). Al rientro dal riposo lungo sorpasso ospite, fino al 52-56 del 30’. Vantaggio che aumenta negli ultimi 10’, fino al 64-77 finale. Top scorer dell’incontro è Martellini, punto di forza dell’Astro, con 31 punti. Nell’ultima sfida di giornata vittoria del San Salvatore Selargius, che si impone contro l’Antonianum Quartu per 73-54. Partita in equilibrio nei primi due quarti (30-23 al 20’), con le selargine che prendono il largo nella terza frazione (58-38 al 30’). Ultimo quarto di controllo, fino alla sirena finale. Migliori realizzatrici Lapa, del San Salvatore, e Ljubenovic, Antonianum, con 15 punti.

