Dopo Serie B Femminile e Divisione Regionale 1, parte nel weekend anche il torneo di Divisione Regionale 2 (la ex Promozione), anche se non a pieno regime.

Serie B Femminile. Impegni in trasferta, nel programma ufficiale della terza di andata, per le battistrada San Salvatore (in realtà la sua gara verrà recuperata il prossimo 30 ottobre), Mercede Alghero e Virtus Cagliari. Ecco il quadro completo: Nulvi-Elmas, domani ore 17; Astro-Cus Cagliari, domani ore 18; Antonianum-San Salvatore Selargius (30/10); Condor Monserrato-Virtus Cagliari, domani ore 18; Su Planu-Mercede Alghero, domenica ore 18. Riposa Basket Quartu.

Divisione Regionale 1. La seconda di andata ha regalato l’anticipo di San Sperate, tra i padroni di casa e la Demones Ozieri, ieri notte. Vittoria esterna degli ozieresi (75-86), in una partita che ha riservato tante emozioni. Al via avanti i padroni di casa (18-15 al 10’); nella seconda frazione sorpasso Demones sul 39-48 dell’intervallo. Nella terza frazione break sansperatino e controsorpasso (66-61 al 30’). Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni ritorna sotto, mette la testa avanti e porta a casa il successo, grazie anche ai 31 punti di Masala. Da domani il resto della giornata: Astro-Carbonia, domenica ore 18; La Casa del Sorriso-Genneruxi, domenica ore 19; Klass Coral 93-Atletico Cagliari (rinviata); San Sperate-Demones Ozieri 75-86; Tarralba-Iglesias, domani ore 19; Oristano Basket-San Salvatore, domani ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Domani si tolgono i veli sui 3 gironi regionali. Il programma completo. Sud. Girone A: Basket Quartu-Beta (16/12); Genneruxi-Serramanna, domani ore 18.45; Sinnai-Primavera (21/11); Azzurra-Basket Mogoro, domani ore 20.30. Riposa Marrubiu. Girone B: Spirito Sportivo-Poetto, domenica ore 19; Carbonia-Su Planu (rinviata); Carloforte-Su Stampu Assemini, domani ore 19; Jolly Dolianova-Madas Siliqua, lunedì ore 20.30. Riposa Condor Monserrato. Girone Nord: Pall. S. Elene-New Basket Ploaghe, domani ore 18; Aurea Sassari-Arzachena, domenica ore 19; CMB Porto Torres-Pall. Nuoro, domenica ore 19; Nulvi-Santa Croce, domani ore 19.30; Sap Alghero-Basket 90 Masters (rinviata). Riposa Sennori.

