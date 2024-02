Il poker di vittorie vale il quinto posto in classifica nella Serie A2 Femminile di basket. Prosegue il momento d'oro della Techfind Selargius, che prosegue la serie positiva regolando anche il Basket Roma al PalaVienna (62-49) nonostante un periodo sfortunatissimo in termini di infortuni: dopo Berrad e Granzotto, anche Pavrette ha fatto il suo ingresso in infermeria, ma le giallonere hanno comunque risposto presente, superando un avversario giovanissimo ma combattivo.

Il 13esimo successo stagionale consente alle selargine di superare la San Giorgio Mantova (superata a sua volta da Empoli) e di salire un gradino nella gerarchia playoff. A due settimane dal grande appuntamento delle Final Eight di Coppa Italia in programma a Roseto degli Abruzzi, l'atmosfera in casa San Salvatore non potrebbe essere migliore.

«Nonostante la partita complicata, le ragazze sono riuscite ancora una volta con grinta e caparbietà a portarla a casa», commenta l'assistant coach Francesca Amadasi, «le ragazze sono state brave soprattutto a non mollare nei momenti difficili».

Importante, ancora una volta, il contributo delle giovani, che con la loro energia hanno permesso di sopperire alle pesanti assenze: «Sono state abili a farsi trovare pronte», aggiunge, «il bello di questo gruppo è che si dimostra sempre più squadra». Il prossimo avversario è Torino, squadra che naviga in zona salvezza. Inevitabile fare un pensiero al pokerissimo, anche se l'affollamento in infermeria inizia a preoccupare: «Il campionato è lungo e le difficoltà sono inevitabili», conclude Amadasi, «dopo ogni partita si prende forza per affrontare i prossimi impegni con nuove e rinnovate energie».

© Riproduzione riservata