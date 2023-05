Niente da fare per il Cus Cagliari, la sconfitta per 68-63 nella “bella” del playout di A2 femminile di basket, ha condannato le universitarie alla retrocessione è garantito la salvezza alle ferraresi del Vigarano.

Al termine di un match equilibrato, in cui prima il Cagliari e poi il Vagarano avevano cercato lo strappo, sono decisivi i centri di Sammartino nel finale, che chiuderà con 21 punti all’attivo. Le universitarie non riescono a sfruttare gli ultimi attacchi per pareggiare i conti e il verdetto è scritto.

I commenti – «Abbiamo affrontato una stagione molto travagliata, rispetto al girone d’andata siamo cresciuti molto evitando la retrocessione diretta e qualificandoci per i playout. La squadra si è mostrata competitiva anche al cospetto di roster più strutturati rispetto al nostro, ma alla fine non è bastato – ha detto Coach Federico Xaxa – Le ragazze hanno fatto tutto ciò che potevano. Purtroppo questa è la legge dello sport e non possiamo far altro che accettarla. Ci resta forse il rammarico per una Gara 1 affrontata al di sotto delle nostre possibilità, ma mi tengo comunque stretto lo spirito di una squadra che non ha mai mollato fino alla fine».

«Le gare secche sono così, si è sempre giocato punto a punto, e a fare la differenza sono stati solo gli episodi finali. Si è trattato di una stagione maledetta, caratterizzata da una partenza a handicap e da un girone più competitivo di quanto pensassero molte persone nel nostro ambiente. Ci abbiamo provato rimettendo a posto alcune cose, ma alla fine il campo dice sempre la verità sui valori», ha aggiunto il dirigente cussino Mauro Mannoni. «Non ho molto da rimproverare alla squadra, se non un pizzico di maturità in più in alcune situazioni. Ma anche oggi hanno dato davvero tutto di fronte ad avversarie più esperte e forse anche un pizzico più convinte. Questo è il verdetto finale e lo accettiamo».

Pallacanestro Vigarano-Cus Cagliari 68-63

(17-18; 35-34; 53-51)

Vigarano: Sammartino 21, Piedel 8, Perini 12, Bocola 3, Olajide 14, Edokpaigbe 10, Conte, De Rosa, Calanca ne, Matteucci ne, Armillotta, Pepe. Allenatore Grilli.

Cus Cagliari: Puggioni 5, Caldaro 14, Giangrasso 3, Stawinska 18, Striulli 16, Paoletti 2, Venanzi ne, Saias 2, Gagliano 3, Usai ne. Allenatore Federico Xaxa.



