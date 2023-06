Barbara Dessolis si è fermata solo in finale nell'Open del Tc Città dei Mille, disputato sui campi del circolo bergamasco. Nei quarti, la portacolori del Tc Cagliari, accreditata della seconda testa di serie, ha esordito battendo 6-4, 6-1 la pavese Asia Chum Liverani. Appena un game in più, 6-4, 6-2, concesso in semifinale alla numero 6 del seeding, la bergamasca Parneet Kaur. In finale, a spuntarla è stata la milanese Francesca Falleni, testa di serie numero 4, 7-5, 1-6, 10-3.

Al numero 8 del seeding c'era un'altra tesserata del Tc Cagliari, Marcella Dessolis, sorella minore di Barbara che, entrata in lizza negli ottavi, si è dovuta ritirare dopo tre giochi contro la milanese Emma Calvo.

Iscritta anche Alessia Manca (Ct Decimomannu), che però nel primo turno ha dato forfait contro la bergamasca Valeria Pezzoli.

