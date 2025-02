La MATEX Marabadminton nuovamente in campo domani e domenica nel secondo concentramento per il campionato a squadre di Serie A di Badminton, che si terrà domani e il 9 febbraio a Chiari (BS). In palio lo scudetto.

Nell'esordio di un mese fa a Malles Venosta, la squadra sarda ha liquidato con altrettante vittorie per 4 a 1, nell'ordine Modena, Chiari ed i campioni d'Italia in carica del BC Milano. Tre successi che hanno garantito alla squadra di Maracalagonis un solido secondo posto in classifica con 15 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Bolzano.

In questo secondo turno, la MATEX cercherà di operare il sorpasso confidando in un weekend di scontri diretti tra le altre pretendenti ai playoff. Sulla sua strada la compagine sarda dovrà affrontare sfide non facili, prima quella con le "Piume d'argento" di Palermo, forti dell'ucraina Buhrova, numero 50 al mondo in singolo e numero 25 in doppio, poi con l'attuale terza forza del campionato, gli altoatesini del Malles, da anni presenti nell'elite del campionato. Sfida più facile sulla carta, ma in ogni caso da non sottovalutare, quella di domenica contro l'altra squadra altoatesina dell'Uberetsch.

Le partite potranno essere seguite in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Badminton. La tappa di Chiari sarà preludio al terzo ed ultimo weekend di gare della regular season in programma tra un mese, l'8 ed il 9 marzo in Sardegna, al palazzetto dello sport di Maracalagonis, dove la MATEX Marabadminton potrà contare sul tifo caldissimo dei propri sostenitori.

