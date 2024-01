L'Esperia vuole voltare pagina. Dopo aver concluso un 2023 lusinghiero con due sconfitte esterne al cospetto di Grottaferrata e Carver, i granata riabbracciano il pubblico di Monte Mixi per la prima sfida del nuovo anno: avversari gli umbri di Valdiceppo, diretti concorrenti nella zona playoff della Serie B Interregionale (domenica, ore 18).

La sosta è servita per ricaricare le energie dei cagliaritani, che dopo una serie positiva utile a guadagnare il sesto posto in classifica (14 punti) erano parsi leggermente meno brillanti: «Il periodo di sosta è stato fondamentale per recuperare principalmente le energie mentali», spiega l'ala Giuseppe Floridia, «abbiamo lavorato bene soprattutto dal punto di vista fisico, nonostante qualche assenza dovuta a motivi di salute, con l'obiettivo di farci trovare pronti per questa seconda parte di stagione importantissima».

Valdiceppo è stata protagonista di un cammino fin qui identico a quello dei cagliaritani, con 7 vittorie e altrettante sconfitte. All'andata a prevalere fu la squadra di Manca, che si sbloccò dopo 3 ko consecutivi violando il parquet perugino col punteggio di 64-52. «Valdiceppo è una squadra molto particolare, caratterizzata da alcuni giocatori di spessore ed altri che riconoscono il proprio ruolo in campo e sanno dare il contributo necessario alla squadra al momento giusto», sottolinea, «cercano di correre e tirare rapidamente da 3, ma al tempo stesso sanno anche giocare in modo ragionato. In difesa alternano senza problemi difese a uomo e a zona. Non sarà una partita facile e vincere è a dir poco fondamentale anche perché abbiamo gli stessi punti in classifica e potremmo così distaccarli ulteriormente mantenendo gli scontri diretti a favore».

Nel primo confronto stagionale, a fare la differenza fu la difesa degli esperini, capaci di tenere gli avversari a soli 4 punti realizzati negli ultimi 10 minuti: «Anche stavolta arà fondamentale in primis la difesa, che ci da sempre l'energia per rendere tutto più facile in attacco», conclude Floridia, «dovremo pressare e far percepire la nostra fisicità. Inoltre, ciò che potrebbe fare la differenza sarà la mentalità con cui entreremo in campo, desiderosi e vogliosi di ottenere la vittoria per iniziare bene l'anno e proseguire il nostro percorso verso l'obiettivo prefissato».

