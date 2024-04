Una sconfitta indolore per chiudere un cammino comunque positivo. A Pesaro, nell'ultimo turno della Serie B Interregionale, l'Esperia si arrende al Baseart Pisaurum per 68-61 e chiude il suo cammino nei play-in Silver con un record di 4 vittorie e altrettante sconfitte, nella parte centrale della classifica.

Vani i 18 punti, conditi da 7 rimbalzi, del pivot senegalese Iba Thiam. Penalizzato dalle precarie percentuali al tiro, invece, il "bomber" granata Kucan, fermo a 2/10 dal campo. Da segnalare la rotazione ad appena 8 uomini per coach Manca, che ha dovuto rinunciare a Floridia e agli under impegnati con l'Olimpia nelle semifinali della Serie C Unica.

La gara. L'Esperia manda a segno i primi 4 punti del match, ma il Pisaurum si scuote presto dal torpore con un break di 7-0. I granata rimettono la freccia e sorpassano sul 15-14, ma al 10' i padroni di casa sono comunque in vantaggio (16-15).

Nel secondo quarto i marchigiani mettono le marce alte e toccano anche il +12 col canestro di Maiolatesi. I granata non ci stanno e firmano prontamente un controparziale di 13-0 che valgono il nuovo vantaggio sul 28-27. Prima della pausa lunga, però, Pisaurum ha un nuovo spunto che lo porta a comandare di 5 (38-33).



Uno schema simile si ripete al rientro in campo: il quintetto di Surico firma il +9, ma i cagliaritani tengono il focus sulla partita e, con una provvidenziale bomba di Picciau, danno la sensazione di poter prendere il sopravvento al 30' sul +3 (53-50).

Nell'ultimo quarto, però, l'andamento altalenante del match torna a sorridere ai pesaresi, che si affidano a Buzzone e scappano senza più voltarsi, siglando il break decisivo (14-7) che vale i due punti.

Pisaurum Basket-Esperia 68-61

Baseart Pisaurum: Maiolatesi 11, Buzzone 17, Amati 5, Benevelli 2, Fabbri 9, Ridolfi ne, Guidi, Vichi 4, Pipitone 10, Chiorri 7, Rossi 3. Allenatore Surico

Esperia Cagliari: Cabriolu 3, Angius, Kucan 8, Potì 9, Thiam 18, Picciau 13, Locci 8, Sanna 2. Allenatore Manca

Parziali: 16-15; 38-33; 50-53

