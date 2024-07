La Federbasket ha definito il quadro dei gironi che comporranno il prossimo campionato di Serie B Interregionale, che per la seconda stagione consecutiva vedrà ai nastri di partenza l'Esperia Cagliari.

Pochi cambiamenti sostanziali per i granata, che sono stati assegnati alla Division F della Conference Centro assieme a formazioni laziali, abruzzesi e campane. Nello specifico: Pescara Basket, Amatori Pescara, Nuovo Basket Aquilano, Vasto Basket Chieti, San Paolo Ostiense, Stella Azzurra Viterbo, Palestrina, Supernova Roma, Carver Cinecittà, Ferentino, Esperia Cagliari, Mondragone.

Nell'altra Division della Conference Centro, invece, ci saranno Ozzano, Olimpia Castello Bologna, Recanati, Matelica, Senigallia, Virtus Civitanova Marche, Loreto, Attila Porto Recanati, Bramante Pesaro, Teramo a Spicchi, Roseto e Val di Ceppo.

La formula. Il campionato di B Interregionale si articolerà con una fase regolare da 22 partite tra andata e ritorno. Poi sarà la volta dei Play-in Gold e Play-in Out, senza più la fase Silver cui presero parte gli esperini nell'ultima annata.

Le prime 6 classificate delle due division accederanno alla fase Gold, mentre le restanti andranno a giocarsi la salvezza Out, con entrambe che prevederanno sfide di andata e ritorno. Le squadre si porteranno dietro i punti ottenuti negli scontri diretti nella prima parte di stagione.

Nei Play-in Gold le prime 8 della classifica accederanno al classico tabellone playoff della propria Conference, pronte a contendersi i 4 posti promozione in B Nazionale. Nei Play-in Out, invece, le prime tre squadre della graduatoria saranno direttamente salve. Dal quarto all’undicesimo posto invece sarà costruito un classico tabellone playout da cui usciranno altre due retrocessioni. Scenderà direttamente in Serie C, infine, la dodicesima classificata.

